A Montemesola, la lista denominata “Insieme” ha avviato ufficialmente la campagna elettorale da Piazza IV Novembre, in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. La formazione ha dichiarato di voler evitare un ritorno alle gestioni precedenti del paese. La lista si presenterà alle urne come numero uno nelle schede elettorali.

Tarantini Time Quotidiano È partita ufficialmente da Piazza IV Novembre la campagna elettorale della lista numero 1 “Insieme”, che concorrerà alle Amministrative del 24 e 25 maggio a Montemesola. Una serata partecipata, scandita dagli interventi dei candidati e chiusa dal discorso del candidato sindaco Vito Antonio Punzi, che ha rilanciato il progetto politico nato nel 2010. Ad aprire e moderare l’incontro è stato il sindaco uscente Ignazio Punzi, che ha introdotto uno ad uno i componenti della squadra. Ogni candidato ha preso la parola per spiegare le ragioni della propria candidatura, ringraziare i cittadini e ribadire il proprio impegno verso la comunità.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, la lista “Insieme” apre la corsa elettorale: “Non permetteremo al paese di tornare indietro”

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