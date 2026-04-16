In vista della partita contro il Cagliari, l’allenatore ha parlato della prestazione di Bastoni, sottolineando le sue qualità sia come uomo che come calciatore. Durante la conferenza stampa, ha commentato anche il campionato attuale, definendolo più brutto rispetto agli anni precedenti, e ha commentato che questa percezione dipende dalla posizione in classifica. La discussione si è concentrata principalmente sulle capacità e sul ruolo del difensore.

di Francesco Spagnolo Chivu in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari è ritornato a difendere Bastoni esaltando le qualità di uomo e di calciatore. Vigilia in casa Inter. I nerazzurri domani scenderanno in campo contro il Cagliari e Chivu in conferenza stampa ha affrontato diversi temi. Le sue parole. COME STA BASTONI? SIA FISICAMENTE CHE MENTALMENTE – « La farei anche finita a parlare di Ale, si parla di lui da un mese a questa parte e non lo si fa elogiandolo. Ci sarebbe anche da elogiare per quello che è l’uomo, il giocatore, che ha dato la disponibilità alla Nazionale nonostante abbia passato molti giorni in stampelle, ci ha messo la faccia e bisogna dargli credito perché ha provato a dare il proprio contributo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chivu difende ancora Bastoni: «Ci sarebbe da elogiare l’uomo e il calciatore. Campionato più brutto degli ultimi anni? E’ facile dirlo in base alla classifica»

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