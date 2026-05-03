A Montegrotto, il divieto di utilizzo dell'acqua è stato revocato dopo aver completato i test di sicurezza. Sono state verificate le condizioni del serbatoio Trabocchetto, situato nella zona di Turri, dove sono stati trovati sigilli manomessi. Il blocco dell'acqua potabile ha interessato alcune vie della zona, che ora sono di nuovo servite regolarmente. Le autorità hanno confermato che l'acqua è risultata sicura per l’uso civile.

? Cosa scoprirai Chi ha manomesso i sigilli del serbatoio Trabocchetto nella zona di Turri?. Quali vie specifiche sono state coinvolte dal blocco dell'acqua potabile?. Come hanno fatto i laboratori a confermare la sicurezza in poche ore?. Perché la manomissione del serbatoio mette in luce vulnerabilità del territorio?.? In Breve Il provvedimento riguardava 40 utenze tra abitazioni e negozi in zona Turri.. L'ordinanza è stata emessa il 30 aprile e revocata il 1° maggio.. I test sono stati eseguiti da Etra, Sian e laboratorio Arpav.. L'intervento ha coinvolto le vie Monte Nero, Monte Ortigara, Monte Alto, Monte Ceva, Monte Vendevolo, Scaiole e Zucca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montegrotto, revoca il divieto idrico: l’acqua è sicura dopo i test

Notizie correlate

Cisterna manomessa a Turri, revocato il divieto: l’acqua è sicuraÈ tornata alla normalità la situazione nella zona Turri di Montegrotto Terme, dove nella serata di ieri, venerdì 1° maggio, è stata revocata...

Acqua del Trigno, Italia Nostra: “La revoca del divieto non esclude il rischio”La revoca del divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dal Trigno non basta a escludere i rischi ambientali e sanitari legati alla...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Montegrotto Terme, revocato il divieto sull’acqua: nessuna contaminazione dopo la manomissione del serbatoio; Cisterna manomessa a Turri, revocato il divieto: l’acqua è sicura.

Benevento, stop al divieto in via Rummo: ma tensioni con gli esercentiIl Comune ritira il divieto della discordia su via Rummo ma ai commercianti non basta: «I problemi sono più ampi, vogliamo essere ascoltati». E intanto il cantiere Malies-Orsoline finisce sotto i ... ilmattino.it