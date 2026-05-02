Cisterna manomessa a Turri revocato il divieto | l’acqua è sicura

Nella zona Turri di Montegrotto Terme, la situazione dell’approvvigionamento idrico è tornata alla normalità dopo che, nella serata di ieri, è stato revocato il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari. La decisione è arrivata a seguito di un intervento di verifica sul serbatoio “Trabocchetto”, che aveva subito una manomissione. Da allora, le utenze sono state riaperte e l’acqua è risultata sicura per il consumo.

È tornata alla normalità la situazione nella zona Turri di Montegrotto Terme, dove nella serata di ieri, venerdì 1° maggio, è stata revocata l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari e per il consumo umano alle utenze servite dal serbatoio “Trabocchetto”. Il provvedimento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Acqua di nuovo potabile a Chieti alta: revocato il divieto dopo analisiChieti - Rientra l’allarme sull’acqua a Chieti alta dopo i controlli delle autorità sanitarie che certificano il ritorno alla normalità e la... Revocato dopo una settimana il divieto di usare acqua potabile a Vasto Marina e San SalvoÈ stato revocato il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari in vigore dallo scorso venerdì sulla costa tra Vasto e San Salvo.