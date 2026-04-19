Acqua del Trigno Italia Nostra | La revoca del divieto non esclude il rischio

L’ente competente ha deciso di revocare il divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dal fiume Trigno, ma questa decisione non elimina i preoccupanti rischi ambientali e sanitari legati alla presenza di contaminanti. Italia Nostra ha commentato che, nonostante la revoca, la qualità dell’acqua rimane sotto osservazione e i potenziali pericoli per l’ambiente e la salute pubblica continuano a essere presenti.

La revoca del divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dal Trigno non basta a escludere i rischi ambientali e sanitari legati alla presenza di contaminanti. È la posizione espressa da Italia Nostra – sezione del Vastese, che interviene sul caso della contaminazione da 1,2.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Alì Terme: Rizzo chiede il perché della revoca del divieto ai pesantiSotto il cielo coperto da pioggerelline che hanno reso l'aria di Alì Terme umida e fredda, con una temperatura di 16 gradi e venti a 2. Giappone verso la revoca del divieto di esportazione di armi letali: così il Paese perde la sua vocazione alla paceMolto esplicito il titolo di un editoriale del quotidiano Asahi Shimbun, pubblicato ieri: “Le esportazioni incontrollate di armi letali minacciano... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ponte crollato sul Trigno, anche i sub per le ricerche del disperso; Frana in Molise, l’Italia che si spezza dove si è sempre spezzata; Salvini: Il nuovo ponte sul Trigno entro l'anno; Maltempo Molise, l'appello della figlia del disperso: Basta attese. Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso sul fiume Trigno, dove i Vigili del Fuoco hanno individuato la targa dell’auto precipitata in acqua a seguito del crollo del ponte. Il veicolo, una Fiat Bravo color champagne, era guidato da Domenico Racanati, facebook