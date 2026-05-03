Montefredane | il sindaco al TAR contro il diniego di IrpiniAmbiente

Il sindaco di Montefredane ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro il diniego di accesso ai documenti richiesti a IrpiniAmbiente. La causa riguarda la richiesta di documenti relativi alla gestione dei rifiuti e ai debiti che l'azienda potrebbe nascondere. La decisione del TAR potrebbe modificare le modalità di controllo e trasparenza sulla gestione ambientale nel territorio comunale.

? Cosa scoprirai Quali debiti occulta IrpiniAmbiente impedendo l'accesso ai documenti comunali?. Come influirà il ricorso al TAR sulla gestione dei rifiuti locali?. Perché la Corte dei Conti ha sollevato dubbi sulla sostenibilità finanziaria?. Chi pagherà le conseguenze del blocco della gestione integrata dei rifiuti?.? In Breve Claudio Crivaro nega l'accesso ai documenti societari richiesti dal sindaco Aquino.. La Corte dei Conti richiede istruttorie complete sulla sostenibilità finanziaria dei Comuni.. L'impasse riguarda l'acquisto di quote per la gestione integrata dei rifiuti campani.. Il ricorso al TAR mira a verificare debiti e asset patrimoniali di IrpiniAmbiente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montefredane: il sindaco al TAR contro il diniego di IrpiniAmbiente Notizie correlate Elezioni provinciali ad Avellino, il sindaco di Montefredane presenta ricorso al TAR della CampaniaSecondo quanto sostenuto nel ricorso, l'indizione delle elezioni limitatamente al Consiglio provinciale determinerebbe una proroga illegittima del... Elezione del presidente della Provincia di Avellino, il sindaco di Montefredane fa ricorso al TAR della CampaniaLa convocazione delle elezioni per il Presidente della Provincia di Avellino, fissata per il 6 giugno 2026, determina un quadro di forte criticità... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elezione del presidente della Provincia di Avellino, il sindaco di Montefredane fa ricorso al TAR della Campania; Montefredane, il sindaco scrive al Governo per la proroga dei progetti GOL; La dott. Cirillo al servizio della gente di Montefredane. Aperto il nuovo studio di medicina generale; Elezioni provinciali Avellino, Aquino presenta il ricorso: Proroga illegittima del mandato Buonopane. Montefredane, il Sindaco Aquino: IrpiniAmbiente nega l’accesso agli atti, necessario rivolgerci al TARIl Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, esprime forte disappunto per il riscontro fornito da IrpiniAmbiente in merito alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Comune ai fini della valutazione ... irpinianews.it Presso l’Auditorium comunale di Montefredane ha preso il via il corso BLSD – Basic Life Support and Defibrillation. Un’importante iniziativa formativa dedicata alle manovre salvavita e all’utilizzo del defibrillatore, strumenti fondamentali per intervenire tempe facebook