Biancavilla notte di tensione | 26enne arrestato dopo l’aggressione ai carabinieri

Nella notte a Biancavilla, i carabinieri della Radiomobile di Paternò sono intervenuti per un episodio che ha coinvolto un uomo di 26 anni. L’individuo è stato arrestato con l’accusa di aver opposto resistenza ai militari, di aver rifiutato di fornire le proprie generalità e di aver portato oggetti pericolosi. L’intervento si è concluso con l’arresto e il trasferimento in caserma.

Notte agitata a Biancavilla, dove un 26enne del posto è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e porto di oggetti atti ad offendere. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò, intervenuti nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio. Resta valida, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’episodio si è verificato nelle prime ore della notte nel centro abitato di Biancavilla. Una pattuglia dell’Arma aveva notato un’autovettura il cui conducente, alla vista dei militari, aveva effettuato manovre brusche e sospette nel tentativo di cambiare direzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

