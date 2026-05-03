Montefioralle tornano a vivere gli antichi lavatoi | lavori al via fine entro l’estate
Sono iniziati i lavori di restauro degli antichi lavatoi di Montefioralle, un piccolo borgo medievale nel territorio di Greve in Chianti. L’intervento prevede il recupero architettonico di questa struttura storica, che rappresenta un elemento importante dell’identità locale. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e si prevede che si concludano entro l’estate. La riqualificazione mira a riportare in vita un simbolo del passato del borgo.
Un intervento che unisce recupero architettonico, memoria storica e identità locale. Sono partiti in questi giorni i lavori per il ripristino degli antichi lavatoi di Montefioralle, piccolo gioiello medievale nel territorio di Greve in Chianti. L’opera, promossa dall’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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