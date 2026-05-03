Montefioralle tornano a vivere gli antichi lavatoi | lavori al via fine entro l’estate

Sono iniziati i lavori di restauro degli antichi lavatoi di Montefioralle, un piccolo borgo medievale nel territorio di Greve in Chianti. L’intervento prevede il recupero architettonico di questa struttura storica, che rappresenta un elemento importante dell’identità locale. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e si prevede che si concludano entro l’estate. La riqualificazione mira a riportare in vita un simbolo del passato del borgo.