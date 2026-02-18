Da presidio per le zitelle a casa degli artisti la chiesa di Sant' Orsola rinasce | Fine dei lavori entro l' estate
La chiesa di Sant'Orsola a Viterbo sta per cambiare volto, dopo anni di abbandono e lavori di restauro che sono iniziati per restituirle la sua bellezza originale. La ripresa dei lavori, annunciata dalla diocesi, permette di immaginare che entro l'estate la chiesa potrà riaprire al pubblico. I ponteggi in via San Pietro testimoniano un cantiere che si avvia alla conclusione, segnando un passo importante per uno degli edifici più antichi del centro storico.
Il cantiere in via San Pietro corre verso la conclusione grazie ai fondi del Pnrr e del Giubileo. L'ex luogo di culto diventa un polo culturale dedicato alle prove e agli spettacoli delle realtà locali I ponteggi in via San Pietro non sono più soltanto il segno di un cantiere che si trascina, ma il preludio a una nuova vita per uno dei gioielli dimenticati del centro storico di Viterbo. La chiesa di Sant’Orsola, rimasta per anni nel limbo dell’abbandono, si prepara a riaprire le sue porte entro l’estate, trasformata da rudere a cuore pulsante per le arti performative viterbesi. Operazione resa possibile da un incastro di finanziamenti che vede i fondi del Giubileo dare il colpo di coda finale a un restauro iniziato con le risorse del Pnrr.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
