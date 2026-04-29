Nuova vita per gli antichi lavatoi Restauro completato entro l’estate

Gli antichi lavatoi di Montefioralle sono stati restaurati e i lavori sono ormai vicini alla conclusione, previsti entro l’estate. Le pietre, simbolo della tradizione rurale nel cuore del Chianti, vengono riportate a nuova vita attraverso un intervento di recupero. La struttura, che ha accompagnato generazioni di abitanti, si prepara a riaccogliere un ruolo nel paesaggio locale.

Tornano a nuova vita gli antichi lavatoi di Montefioralle. Le pietre che hanno scandito i ritmi della vita rurale nel cuore del Chianti si preparano a riacquistare la loro dignità. Nel borgo che domina Greve in Chianti sono partiti i lavori di restauro e riqualificazione dei lavatoi storici di via delle Lenzole. L’intervento, promosso dal Comune, mira a restituire alla comunità una struttura dal valore architettonico e sociale, testimone di una quotidianità che affonda le radici nel Medioevo. Situati appena fuori le mura del paese, rappresentano uno degli insediamenti storico-artistici "minori" più rilevanti del territorio. Utilizzati regolarmente fino agli anni ’70, prima che l’acqua corrente entrasse stabilmente nelle case, questi spazi erano il centro nevralgico della socialità femminile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova vita per gli antichi lavatoi. Restauro completato entro l’estate Notizie correlate 400 mila euro per dare nuova vita alla strada ammalorata: entro l'estate al via i lavori in centroÈ stato approvato dalla Giunta un progetto per la manutenzione straordinaria di pavimentazione speciale del centro storico. Nuova vita per il Voltone del Podestà di Bologna, restauro da oltre 800mila euro: quali sono gli interventiBologna, 22 aprile 2026 - Nuova vita per il Voltone del Podestà, attraverso un restauro e la nuova illuminazione nel passaggio porticato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comune di Siena, nuova vita per gli immobili condonati; Nuova vita per la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza; Nuova vita per gli antichi lavatoi. Restauro completato entro l’estate; Dalla parte degli animali: Una nuova vita per Napoleone, cane fedele Video. Nuova vita per l’ex Hotel Zenith. Da centro migranti a studentato (a tema religioso)La struttura ex Cas è stata acquistata da un gruppo di investitori statunitensi: diventerà una base logistica anche per turisti interessati a conoscere le tradizioni della cristianità e le bellezze di ... msn.com Rimini, nuova vita per gli hotel in disuso: cade il vincolo alberghiero. «Così si trasformeranno in nuove strutture ricettive»Alberghi dismessi, strutture fatiscenti e degrado. Sorgono anche nelle capitali italiane del turismo balneare (e non solo quello): a Rimini, tanto per fare un esempio, questi edifici abbandonati si ... corrieredibologna.corriere.it La nuova vita dell'ex Inter - facebook.com facebook Dalla discarica a una nuova vita: tre cani salvati in Libano ispirano una rinascita (anche per l’ambiente) @fulviocerutti @LaStampa x.com