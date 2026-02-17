Bisca clandestina nel piano seminterrato di un bar a Torino denunciati due uomini per poker illegale

La Polizia ha scoperto una bisca clandestina in un seminterrato di un bar a Torino, a causa di un’attività di poker illegalmente organizzata. Gli agenti hanno identificato e denunciato due uomini coinvolti nell’organizzazione del gioco, che si svolgeva in una sala nascosta sotto il locale. Durante l’operazione, sono stati sequestrati soldi e materiali utilizzati per il gioco illecito.

Due denunce con sequestro di un locale: questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato contro il gioco d'azzardo a Torino. L'intervento, condotto dalla Divisione P.A.S della Questura, è stato effettuato il 7 febbraio scorso in un bar del quartiere Borgo Vittoria, dove sono state scoperte partite clandestine di poker. Gioco d'azzardo a Torino L'attività di controllo è stata avviata nell'ambito delle iniziative di contrasto al gioco d'azzardo illegale. Gli agenti della Divisione P.A.S hanno monitorato un bar situato nel quartiere Borgo Vittoria di Torino, dove si sospettava si svolgessero partite di poker non autorizzate.