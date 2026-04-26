Livigno | incendio nel seminterrato di un albergo

Questa mattina alle 9,30 si è verificato un incendio di piccole dimensioni nel seminterrato di un albergo a Livigno. Le fiamme sono scoppiate in una zona sotterranea dell’Hotel Intermonti, senza causare seri danni o feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l’edificio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un incendio, fortunatamente di lieve entità, si è sviluppato questa mattina attorno alle 9,30 nel seminterrato dell'Hotel Intermonti di Livigno.Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco del locale distaccamento per domare le fiamme, oltre a un'ambulanza e un'auto medica anche se.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Incendio nel condominio di Legnano, sgomberato lo stabile: 51 inquilini in albergo (a spese del Comune)I vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura non sicura dopo il rogo: strade chiuse e lavori d'urgenza mentre i residenti restano lontani dalle... Incendio in un albergo, messe in salvo quattro personeTempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato, in serata, al quinto piano in una struttura alberghiera di piazza Garibaldi, a Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Incendio nel seminterrato di una casa: danni all'immobile ma nessun feritoMONTAGNANA (PADOVA) - Un incendio si è sviluppato nel seminterrato di un'abitazione nella tarda mattinata del 19 febbraio in via Ranforlina a Montagnana. Sul posto i vigili del fuoco che, accertatisi ... ilgazzettino.it Incendio all’alba a Montelabbate, due persone soccorse dal 118: il rogo partito da una stufa nel seminterrato di casa in via RipeMONTELABBATE Un odore acre di fumo che invade la parte superiore di un appartamento, il risveglio brusco di due residenti che allarmati scendono con il cuore in mano fino al seminterrato da dove ... corriereadriatico.it