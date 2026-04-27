I verdetti per le termali Bakery demolita e stop Orzi La T Gema chiude seconda Fabo condannata al play-in

Nella giornata sportiva si sono conclusi diversi eventi e decisioni importanti. La Bakery Piacenza ha subito una demolizione, mentre i team Orzi e T Gema hanno ottenuto risultati decisivi, con la seconda classificata che ha chiuso al secondo posto. La squadra Fabo è stata condannata a partecipare al play-in. Nella partita tra T Gema e Bakery Piacenza, i punteggi finali sono stati 101 a 49, con vari giocatori in evidenza.

LA T TECNICA GEMA MCT 101 BAKERY PIACENZA 49 MONTECATINI Burini 6, Passoni 12, D’Alessandro 10, Acunzo 15, Bedin 5, Jackson 15, Isotta 15, Bargnesi 12, Vedovato 11, Strautmanis ne. All. Andreazza PIACENZA Dore, Giannone 15, Bocconcelli 11, Beccari 3, Abba 11, Korlatovic 6, Banella 2, Scardoni 1, Morvillo, Lombardi, Villa. All. Salvemini ARBITRI Schena, Caldarola e Serse NOTE Parziali 29-13, 51-21, 67-34 MONTECATINI La notizia più importante della giornata si materializza sugli schermi degli smartphone del pubblico presente al PalaTerme intorno alle 20, e non è riferita al match fra i padroni di casa de La T Tecnica Gema Montecatini e la...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I verdetti per le termali. Bakery demolita e stop Orzi. La T Gema chiude seconda. Fabo condannata al play-in Notizie correlate CALCIO. Prima e seconda categoria: le sfide e i possibili verdettiMancano due giornate al termine della "regular season" dei campionati di Prima e Seconda Categoria. I leoni si leccano le ferite dopo uno stop pesante. La T Gema troppo discontinua. Il terzo posto è di nuovo a rischioLa sconfitta rimediata al Pala FitLine di Desio allontana La T Tecnica Gema dalla vetta del Girone A, quella stessa vetta che i leoni termali neanche...