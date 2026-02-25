Il Palaterme riapre al pubblico c’è l’agibilità | si gioca l’8 marzo In campo le squadre a Montecatini

Il Palaterme riapre al pubblico dopo mesi di chiusura causati da lavori di ristrutturazione. Gli operai hanno completato gli interventi di messa in sicurezza e verificato l’agibilità dell’edificio. La struttura sarà disponibile per le prime attività sportive dall’8 marzo, quando le squadre torneranno a scendere in campo a Montecatini. La riapertura segna un passo importante per la comunità e le associazioni locali.

Montecatini Terme, 25 febbraio 2026 – Palaterme: l'incubo si sta avviando alla fine e la riapertura è ormai imminente. La commissione di vigilanza dei pubblici spettacoli ha reso accessibile l'impianto fino a 2.820 spettatori, a partire da domenica 8 marzo. L'ipotesi emersa nei giorni scorsi era che il palazzetto, chiuso dall'estate del 2024 per l'importante intervento di ristrutturazione ideato dalla precedente amministrazione, potesse riaprire durante questo fine settimana. La commissione ha però chiesto che vengano effettuate alcune verifiche sul riscaldamento, facendo slittare la riapertura al pubblico dell'impianto.