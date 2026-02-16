Cocaina in dogana | arrestato un italiano con 100 grammi in auto mentre usciva dalla Svizzera

Un controllo alla frontiera svizzera ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni, residente in Italia, con 100 grammi di cocaina nel veicolo. La polizia ha scoperto la droga mentre l’uomo cercava di uscire dal paese, fermandolo per un normale controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato la sostanza nascosta nel bagagliaio, vicino al cruscotto.

