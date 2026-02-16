Cocaina in dogana | arrestato un italiano con 100 grammi in auto mentre usciva dalla Svizzera
Un controllo alla frontiera svizzera ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni, residente in Italia, con 100 grammi di cocaina nel veicolo. La polizia ha scoperto la droga mentre l’uomo cercava di uscire dal paese, fermandolo per un normale controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato la sostanza nascosta nel bagagliaio, vicino al cruscotto.
Un controllo alla frontiera si è trasformato in un arresto per droga. Il 12 febbraio 2026 è stato arrestato un cittadino italiano di 36 anni residente in Italia. L’uomo è stato fermato dagli operatori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) mentre circolava a bordo di un'auto con targhe italiane in uscita dal territorio svizzero, al valico di Brusata di Novazzano. Durante la perquisizione del mezzo, gli operatori hanno rinvenuto circa 100 grammi lordi di cocaina. Dopo il ritrovamento, il 36enne è stato interrogato e arrestato da agenti della polizia cantonale.🔗 Leggi su Quicomo.it
