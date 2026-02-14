Delitto all’alba a Santa Maria a Monte | ragazzo colpito in piena strada

Un ragazzo è stato ferito gravemente in strada all’alba di sabato 14 febbraio a Santa Maria a Monte, dopo essere stato colpito con un'arma da un uomo sconosciuto. La vittima camminava lungo la via principale quando è stata aggredita senza preavviso, lasciando i residenti sotto shock. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni che possano fornire dettagli sull’aggressore.

L'alba di sabato 14 febbraio 2026 è stata squarciata da un drammatico episodio di sangue che ha sconvolto la tranquillità della provincia di Pisa. Nel piccolo comune di Santa Maria a Monte, precisamente nella frazione di Montecalvoli, un giovane uomo di soli 26 anni ha perso la vita in quello che appare come un vero e proprio agguato. La vittima, un cittadino di origini albanesi residente a Fucecchio, è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava all'interno della propria autovettura, ferma in via della Repubblica, proprio davanti a un bar della zona. La dinamica dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, suggerisce un'azione rapida e spietata che non ha lasciato alcuno scampo al ragazzo, trasformando una normale mattinata in una scena del crimine coordinata dai rilievi scientifici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Delitto all'alba a Santa Maria a Monte: ragazzo colpito in piena strada