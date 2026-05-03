Da diversi giorni, le comunità lungo le pendici del Monte Faeta si interrogano sul motivo dei ritardi negli interventi di emergenza dopo l’incendio che si è sviluppato nella zona. Secondo le fonti ufficiali, le operazioni di soccorso sono state rallentate da problemi tecnici e avarie alle attrezzature utilizzate. La situazione ha generato tensioni e richieste di chiarimenti sulla tempistica e sull’efficacia delle risposte da parte delle autorità competenti.

Lucca, 3 maggio 2026 – “Perché si è aspettato tanto prima di intervenire? ”. È questa la domanda che circola da giorni tra le comunità colpite dall’incendio alle pendici del Monte Faeta. Divampato martedì in tarda mattinata, i residenti hanno subito segnalato il fumo provenire dal bosco nella zona di via San Pantaleone, allertando i vigili del fuoco. Un “piccolo” incendio diventato un’apocalisse. Ma quella che doveva essere una “situazione sotto controllo” nell’arco poche ore – e cioè il giovedì all’ora di pranzo – ha raddoppiato la velocità di propagazione, passando da 70 a 140 ettari di terreno bruciato in un lampo per raggiungere una superficie di 710.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte Faeta, non solo vento: “Problemi tecnici e avarie hanno rallentato le operazioni”

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