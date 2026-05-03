Monte Faeta in fiamme San Giuliano pensa già al futuro | Subito opere di rimboschimento

Dopo l’incendio che ha interessato il Monte Faeta, le autorità locali hanno annunciato interventi di rimboschimento per ripristinare i versanti danneggiati. La priorità è intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori rischi. Le operazioni di ripristino sono già state pianificate e si concentrano sulla ricostituzione delle aree colpite dall’incendio. Nessuna informazione aggiuntiva sui tempi di realizzazione o sulle modalità degli interventi è stata comunicata.

SAN GIULIANO TERME – Il giorno dopo la grande la grande paura, l’obiettivo è già proiettato sul futuro: “Dobbiamo mettere in sicurezza i versanti del Monte Faeta andati in fumo con opere di rimboschimento”. Lo dice il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. “Già nelle prossime ore – annuncia – presenteremo alla Regione la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale e messa in sicurezza dai rischi di dissesto idrogeologico dei versanti colpiti dall’incendio”. Ora la priorità è quella. E il lavoro da fare non è poco perché complessivamente, il rogo, partito il 28 aprile dal versante lucchese del Faeta, ha riguardato ben 710 ettari di bosco, 420 dei quali nel territorio sangiulianese, in particolare, il fianco al di sopra di Asciano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Monte Faeta in fiamme, San Giuliano pensa già al futuro: “Subito opere di rimboschimento” Notizie correlate Spezia appeso a un filo, si pensa già al futuro: “Voltare subito pagina. Via chi ha fatto errori”La Spezia, 3 maggio 2026 – Speranze ormai ridotte al lumicino e retrocessione dietro l’angolo: Spezia si appresta a vivere una settimana di passione... Bosco in fiamme ai piedi del monte FaetaCapannori (Lucca), 28 aprile 2026 – Un importante incendio di bosco è divampato oggi intorno alle 15 ai piedi del monte Faeta, nel comune di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 70 ettari: in azione canadair e squadre a terra; Incendio Monte Faeta in Toscana: 700 ettari bruciati, 3.000 evacuati. Incendio sul Monte Faeta: fermate le fiamme dopo giorni di lotta. Iniziate operazioni di bonificaIl fronte dell'incendio su Monte Faeta, divampato il 30 aprile 2026, tra le province di Lucca e Pisa, è fermo da ieri, 2 maggio 2026. Ora il rogo è in fase di bonifica, come anche l'incendio nell'area ... firenzepost.it Fiamme sul monte Faeta. Distrutti 800 ettari di boschi. Indagati due giardinieriAvevano bruciato le potature, sono accusati di incendio boschivo colposo. Le aree devastate tra Lucca e Pisa, centinaia di persone ancora sfollate. lanazione.it L’incendio divampato martedì sul monte Faeta non è ancora spento del tutto, ci sono solo alcune piccole riprese, senza fiamme attive - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com