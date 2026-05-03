Spezia appeso a un filo si pensa già al futuro | Voltare subito pagina Via chi ha fatto errori

Da lanazione.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio della città si trova a un passo dalla retrocessione in Serie C, con poche possibilità di evitare il fallimento. Le ultime partite hanno evidenziato le difficoltà del club, che ora si prepara a una settimana decisiva per il suo futuro. La società sta considerando cambiamenti e decisioni importanti per cercare di invertire questa situazione critica, mentre i tifosi rimangono in ansia per l’esito finale.

La Spezia, 3 maggio 2026 – Speranze ormai ridotte al lumicino e retrocessione dietro l’angolo: Spezia si appresta a vivere una settimana di passione col fiato sospeso per il destino delle Aquile, mai come in questo momento così vicine al ritorno in Serie C. Ma, come dice, la speranza è l’ultima a morire: imprenditori e personaggi dello sport vicini al mondo-Spezia credono ancora nel miracolo della salvezza nella partita di venerdì sera a Pescara, pur con la testa al prossimo campionato che dovrà essere quello della ripartenza e del riscatto, partendo dalle parole del presidente. Le dichiarazioni di Stillitano. “Stillitano – il pensiero comune – ha confermato che Roberts resterà, la sua permanenza è una garanzia di stabilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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