Monfalcone musica vietata all’oratorio | interviene la Polizia

A Monfalcone, la Polizia ha vietato l’uso di musica all’interno di un oratorio dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un eccessivo livello di rumore. Gli organizzatori hanno ricevuto un primo avvertimento e hanno successivamente interrotto le attività musicali. Il disturbo si è esteso fino a via Rosselli, dove molte persone hanno notato il volume elevato proveniente dall’oratorio.

? Cosa scoprirai Come hanno reagito gli organizzatori dopo il primo avvertimento della Polizia?. Perché il rumore è stato percepito fino a via Rosselli?. Chi dovrà rispondere delle sanzioni per l'inosservanza dei divieti?. Quali saranno le conseguenze amministrative per la festa dell'oratorio?.? In Breve Polizia interviene alle 13.30 per avvisare gli organizzatori della mancanza di autorizzazioni.. Rumore eccessivo percepito dai residenti fino a via Rosselli nel pomeriggio.. Anna Maria Cisint condanna l'inosservanza delle norme e dei richiami della Polizia.. Sanzioni amministrative previste per violazione normativa spettacoli temporanei ed emissioni sonore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monfalcone, musica vietata all’oratorio: interviene la Polizia Notizie correlate Nuovi inni per l’oratorio: la musica varesota celebra San FrancescoIl maestro Bacchini, musicista originario di Vergiate, ha presentato questa mattina presso la sede della FOM a Milano due nuove composizioni musicali... Morte di Fabio Ascione, vietata anche la cremazione: domani la bara al cimitero scortata dalla poliziaNiente funerali né cremazione per Fabio Ascione, il giovane 20enne incensurato ammazzato il 7 aprile a Ponticelli. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: A Monfalcone la Polizia locale irrompe al Capodanno bengalese: Musica troppo alta:; Monfalcone celebra il Jazz Day con una serata di grande musica; Monfalcone, blitz della Polizia Locale al Capodanno Bengalese: Autorizzazione mancante e musica troppo alta; Monfalcone avvia la selezione per il nuovo direttore artistico del Teatro Bonezzi. Musica alta al capodanno bengalese, arriva la Polizia. Cisint: «Inaccettabile ignorare le norme»Musica non autorizzata e volume alto a Monfalcone per il capodanno bengalese: interviene la Polizia locale e ferma l’evento. nordest24.it Buongiorno, ecco le prime pagine de "Il Piccolo" oggi in edicola - edizioni di Trieste e di Gorizia-Monfalcone facebook