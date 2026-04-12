Morte di Fabio Ascione vietata anche la cremazione | domani la bara al cimitero scortata dalla polizia
Niente funerali né possibilità di cremazione per Fabio Ascione, il giovane di 20 anni ucciso il 7 aprile a Ponticelli. La sua bara sarà trasportata domani al cimitero sotto scorta della polizia. La decisione di vietare sia le esequie che la cremazione è stata presa dalle autorità locali. La salma non potrà essere né sepolta né cremato, e non sono previsti servizi funebri pubblici.
Niente funerali né cremazione per Fabio Ascione, il giovane 20enne incensurato ammazzato il 7 aprile a Ponticelli. Domani la bara sarà scortata dalla polizia dall'obitorio del Policlinico direttamente al cimitero di San Giovanni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Morte di Fabio Ascione, benedizione al Policlinico e bara al cimitero scortata dalla polizia domaniNiente funerali né cremazione per Fabio Ascione, il giovane 20enne incensurato ammazzato il 7 aprile a Ponticelli.
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