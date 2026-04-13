Nuovi inni per l’oratorio | la musica varesota celebra San Francesco

Questa mattina, presso la sede della FOM a Milano, il maestro Bacchini, musicista di Vergiate, ha presentato due nuove composizioni musicali dedicate alla pastorale giovanile. Le melodie sono state create per essere utilizzate come inni per l’oratorio e celebrano San Francesco, figura centrale nel repertorio religioso locale. L’evento ha coinvolto alcuni rappresentanti delle associazioni religiose della zona.

Il maestro Bacchini, musicista originario di Vergiate, ha presentato questa mattina presso la sede della FOM a Milano due nuove composizioni musicali destinate alla pastorale giovanile. I brani, nati per celebrare l’ottocentesimo anniversario della scomparsa del Serafico San Francesco d’Assisi, diventeranno il cuore pulsante delle attività estive degli oratori lombardi nei prossimi mesi. Melodie varesotte per il progetto Bella Fra. Le partiture presentate hanno titoli simbolici: la prima, intitolata Francesco una vita Nuova, è stata scritta da don Giorgio Busa, ex parroco di Crugnola, e servirà come inno ufficiale per l’Oratorio Estivo 2026, che quest’anno adotta il tema Bella Fra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi inni per l’oratorio: la musica varesota celebra San Francesco Matera celebra San Francesco: teatro e musica si fondono in un recitalL’Auditorium Gervasio di Matera ospita questa sera un evento dal forte impatto culturale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, in occasione... Silvano Scaltritti celebra San Francesco: il “Cantico di Frate Sole” in musica dal Varesotto.Il maestro Silvano Scaltritti ha completato la composizione del “Cantico di Frate Sole” in un periodo di celebrazioni dedicato agli ultimi anni di... JUNIORES REG - 13a Giornata ORATORIO SAN FRANCESCO CARONNESE 0 5