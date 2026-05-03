Durante i primi round dei Mondiali a squadre a Londra, la Cina e la Svezia si sono imposte come protagoniste, vincendo le rispettive partite. I risultati ottenuti finora hanno definito le posizioni di classifica nelle rispettive zone, mentre le prossime sfide dei quarti di finale potrebbero cambiare gli equilibri del torneo. Restano da vedere come si evolverà la competizione e se qualcuna delle due nazioni riuscirà a mantenere il proprio vantaggio.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a interrompere il dominio cinese nel gruppo 1?. Come influenzeranno i risultati di domani gli accoppiamenti dei quarti?. Quali squadre rischiano di fallire il percorso verso gli scontri diretti?. Perché la Francia ha mostrato segni di cedimento contro Germania e Giappone?.? In Breve Cina vince 3-0 contro Romania e Taipei nel Gruppo 1 femminile.. Giappone e Germania battono Inghilterra 3-0 e superano Francia 3-1.. Svezia domina Pool 1 maschile battendo Corea del Sud 3-0.. Francia vince in Pool 2 contro Taipei 3-0 e Germania 3-1.. Londra ospita i Mondiali a squadre 2026 dove Cina, Svezia e Francia dominano le prime fasi del torneo dopo i risultati della fase 1A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali a squadre: Cina e Svezia dominano i primi round a Londra

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