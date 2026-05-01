Le speranze di un ritorno in extremis dell’Italia ai Mondiali 2026 si sono ufficialmente concluse a Vancouver, dove si è deciso il ripescaggio. La decisione è stata annunciata dall’organizzazione del torneo, mettendo fine alle possibilità di partecipazione della nazionale italiana a questa edizione. La squadra non sarà presente tra le qualificate a giugno del prossimo anno.

Le speranze di un clamoroso ritorno in extremis dell’ Italia ai prossimi Mondiali 2026 si sono spente definitivamente a Vancouver. Durante l’apertura del Congresso FIFA in Canada, il Presidente Gianni Infantino ha confermato ufficialmente la partecipazione dell’ Iran alla rassegna iridata che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, sbarrando la strada a qualsiasi ipotesi di ripescaggio per gli Azzurri. La decisione mette fine alle speculazioni su una possibile esclusione della selezione asiatica dovuta alle gravissime tensioni belliche con Washington, blindando il calendario che vedrà la squadra di Teheran protagonista negli stadi di Los Angeles e Seattle.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Italia ai Mondiali 2026: Infantino decreta il ripescaggio

ITALIA FUORI DAI MONDIALI - Ritorno al futuro

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