Pianoforte crossover oggi al Ridotto, dove Ferrara Musica propone un itinerario musicale originalissimo. Protagonista dell’evento, programmato alle 10.30, sarà il pianista e compositore Antonio Rolfini che, nella duplice veste di interprete e autore, guiderà il pubblico in un percorso intitolato significativamente ‘ Moments ’: un mosaico di istanti sonori concepito come viaggio non solo cronologico, ma soprattutto psicologico e sensoriale. L’apertura è affidata a una suite autografa tratta dalla raccolta Travel Journal, dove la musica dà accesso a una dimensione quasi ipnotica. L’idea dell’incipit è quella di accogliere l’ascoltatore in un’atmosfera onirica e dalle sonorità soffuse, un preludio introspettivo che sembra esplorare i confini del sogno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Moments’, il pianoforte crossover di Rolfini

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