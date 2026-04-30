' Moments' protagonista il pianista e compositore Antonio Rolfini

Domenica 3 maggio, il Ridotto di Ferrara ospiterà un evento musicale promosso da Ferrara Musica, con in programma un concerto del pianista e compositore Antonio Rolfini. L’appuntamento, previsto alle 10, presenta un percorso musicale originale, con un repertorio che mette in evidenza le qualità artistiche del protagonista. La serata si inserisce nel calendario di iniziative dedicate all’approfondimento e alla valorizzazione della musica classica.

Domenica 3 maggio Ferrara Musica propone un itinerario musicale originalissimo. Protagonista dell'evento, programmato al Ridotto di Ferrara alle 10.30, sarà il pianista e compositore Antonio Rolfini che, nella duplice veste di interprete e autore, guiderà il pubblico in un percorso intitolato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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