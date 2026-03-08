Melodies Antonio Rolfini pianoforte e Simone Montanari violoncello
Domenica 8 marzo 2026 alle 16.30 si svolgerà presso il Circolo culturale lirico bolognese un concerto intitolato
DOMENICA 8 MARZO 2026 alle ore 16.30, presso il Circolo culturale lirico bolognese (Via Monaldo Calari, 42 - Bologna), si terrà il concerto dal titolo MELODIES con gli artisti ferraresi Antonio Rolfini al pianoforte e Simone Montanari al violoncello.Musiche di Bach, Chopin, Rachmaninov, Faurè - Ingresso a offerta libera.A seguire il programma di sala:F. Chopin – da preludi op.28: n. 3 – n. 4 – n. 6F. Chopin – mazurche op. 67 n. 1 – n. 2 – n. 3 - n.4J. S. Bach - dalla Terza suite in DO: Preludio - Courante - Gigue B. Godard - da "Joceline" - Berceuse F. Chopin - Notturni n.20 - n.21 op. post.G. Fauré - Elegia in do minore op. 24S. Rachmaninov - Vocalise in sol minoreF.
CONCERTO DI SAN VALENTINO PER PIANO E VIOLONCELLO
