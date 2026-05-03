Molisano il progetto Parole Transumanti punta al Libro 2027

Un progetto chiamato Parole Transumanti si sta sviluppando nella regione molisana con l’obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare i tratturi tradizionali. Tra le iniziative, ci sono percorsi dedicati ai lettori lungo i vecchi tratturi, che uniscono diversi comuni dell’Alto Sannio nella lotta allo spopolamento. Il progetto mira a coinvolgere le comunità locali e a rilanciare il territorio attraverso attività culturali e di tutela del patrimonio rurale.

? Cosa scoprirai Come possono i vecchi tratturi diventare percorsi per i lettori?. Quali comuni si sono uniti per contrastare lo spopolamento dell'Alto Sannio?. Perché la cultura è considerata l'unica arma contro la marginalità?. Come cambierà l'economia locale con il titolo di Capitale del Libro?.? In Breve Isernia guida il gruppo insieme ai sindaci Saia, Gentile e Di Ianni.. Progetto coinvolge Biblioteca Labanca, Biblioteca M. Romano, Teatro Italo Argentino e CISAV.. Obiettivo è trasformare i tratturi storici in moderni percorsi di connessione culturale.. La strategia punta a riattivare biblioteche comunali e realtà editoriali dell'Alto Sannio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molisano, il progetto Parole Transumanti punta al Libro 2027 Notizie correlate Terni punta al Libro 2027: il progetto Letture in Cascata sfida l’Italia? Cosa sapere Terni presenta il progetto Letture in Cascata per la Capitale italiana del Libro 2027. Lanciano punta al trono del libro: la sfida per il titolo 2027Lanciano punta al titolo di capitale italiana del libro per il 2027, presentando un dossier che trasforma la narrazione urbana in un progetto di vita... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Scoprire i tesori del Molise attraverso i libri; Parole Transumanti: l’Alto Sannio corre unito per diventare Capitale Italiana del Libro 2027; Parole Transumanti, Alto Sannio candidato a Capitale Italiana del Libro 2027. Parole Transumanti: l’Alto Sannio corre unito per diventare Capitale Italiana del Libro 2027ISERNIA - L’Alto Sannio si candida ufficialmente a Capitale Italiana del Libro 2027 e lo fa con un progetto che mette al centro la forza delle ... molisenetwork.net Con “Parole Transumanti” l’Alto Sannio è ufficialmente candidato a Capitale Italiana del Libro 2027 - facebook.com facebook