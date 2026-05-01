Terni punta al Libro 2027 | il progetto Letture in Cascata sfida l’Italia

A Terni si lavora al progetto Letture in Cascata, che mira a candidare la città come Capitale italiana del Libro nel 2027. L'iniziativa si concentra sulla promozione della lettura attraverso eventi e attività culturali distribuite nel territorio. La candidatura prevede un coinvolgimento di scuole, biblioteche e associazioni locali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio letterario e favorire l’accesso alla cultura.

? Cosa sapere Terni presenta il progetto Letture in Cascata per la Capitale italiana del Libro 2027.. La vittoria garantisce alla città un contributo economico fino a 500 mila euro.. Terni punta al titolo di Capitale italiana del Libro 2027 presentando il progetto Letture in Cascata tra le 31 candidature inviate al Ministero della Cultura entro lo scorso 18 aprile. La città umbra ha ufficialmente varato la propria strategia per accogliere il testimone lasciato da Pistoia, designata per l’anno 2026. Il dossier, che mira a trasformare il legame tra territorio e cultura, si inserisce in un competitivo molto vasto: su un totale di 92 Comuni coinvolti nella sfida nazionale, i progetti sono stati presentati da 31 realtà, di cui sette hanno optato per una candidatura in forma aggregata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni punta al Libro 2027: il progetto Letture in Cascata sfida l’Italia Notizie correlate Terni tra le candidate a "Capitale italiana del Libro 2027" con il progetto “Letture in Cascata”La città di Terni entra ufficialmente nella corsa per il titolo di “Capitale italiana del Libro 2027”. Lanciano punta al trono del libro: la sfida per il titolo 2027Lanciano punta al titolo di capitale italiana del libro per il 2027, presentando un dossier che trasforma la narrazione urbana in un progetto di vita... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terni tra le candidate a Capitale italiana del Libro 2027 con il progetto Letture in Cascata; Terni si candida a Capitale italiana del libro per il 2027. La proposta guarda alla Cascata delle Marmore; Ematologia Terni libro solidale sostiene il reparto ospedale; Terni. Il corso di laurea in intelligenza artificiale partirà a settembre 2027 e avrà sede all'ex centro multimediale. Terni in corsa per diventare capitale italiana del libro: formalizzata la candidatura della cittàC’è anche Terni tra le città candidate al titolo di capitale italiana del libro 2027 con il progetto Letture in cascata. In tutto sono 31 le candidature pervenute al ministero della Cultura a confer ... corrieredellumbria.it C’è anche Terni tra le 31 città candidate al titolo di Capitale italiana del libro 2027C’è anche Terni con ‘Letture a cascata’ fra le 31 candidature pervenute al ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027. Tra queste, sette candidature sono presentate in f ... umbria24.it La Cgil ha riunito istituzioni e imprese a Terni per rilanciare una vertenza territoriale che punta a superare la crisi economica attraverso un nuovo modello di sviluppo basato su lavoro dignitoso e innovazione. Durante l'incontro è emersa la volontà comune di c - facebook.com facebook