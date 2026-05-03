A Imola, la squadra di Modena si è distinta durante la AeQuilibrium Cup, portando a casa due medaglie d’oro. I giovani atleti hanno ottenuto riconoscimenti individuali durante la competizione. Nel set decisivo contro Bologna, sono riusciti a prevalere ai vantaggi, assicurandosi la vittoria. La manifestazione ha visto protagonisti vari team e talenti emergenti, con Modena che ha saputo conquistare il podio.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani talenti che hanno conquistato i premi individuali?. Come hanno battuto Bologna nel set decisivo ai vantaggi?. Perché questo successo arriva dopo nove anni di attesa?. Quali sono i nomi dei migliori palleggiatori e centrali premiati?.? In Breve Zoe Baraldi e Stefano Fantoni ottengono i premi MVP e miglior giocatore.. Andreozzi e Montorsi vincono come migliori palleggiatori; Oghagbon e Caroli migliori centrali.. Il doppio successo territoriale interrompe un periodo di attesa iniziato nel 2015.. Le finali si sono svolte il 1 e 2 maggio al PalaRuggi di Imola.. Le selezioni territoriali di Modena hanno conquistato il doppio trofeo alla AeQuilibrium Cup a Imola, chiudendo l’1 e il 2 maggio con un successo totale nelle categorie maschile e femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena trionfa a Imola: doppio oro alla AeQuilibrium Cup

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