K1 Ospedaletti trionfa | doppio oro mondiale per Dell’Arena

Lo scorso 19 aprile, il PalaPertini di Cornaredo ha ospitato una competizione internazionale che ha visto la conquista di due medaglie d'oro mondiali da parte di un atleta della Riviera di Imperia. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e ha rappresentato un momento di grande evidenza per la realtà sportiva locale, confermando il livello di competitività raggiunto in questa disciplina.

Il PalaPertini di Cornaredo è stato il palcoscenico di un successo senza precedenti per la realtà sportiva della Riviera di Imperia lo scorso 19 aprile. In una cornice che ha registrato il tutto esaurito, Edoardo Dell’Arena, atleta del team K1 Ospedaletti, ha riscritto la storia della competizione WBFC conquistando due titoli mondiali contemporaneamente, dominando sia nella specialità kickboxing sia nella categoria K1 fino a 43 kg. La prestazione dell'atleta ligure è stata caratterizzata da una .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - K1 Ospedaletti trionfa: doppio oro mondiale per Dell’Arena Notizie correlate Nannucci trionfa a Riccione: doppio oro e record per la classe 2008La piscina di Riccione ospita un nuovo capitolo della storia del nuoto italiano, dove la giovane promessa di Prato, Nannucci, ha confermato il... Parrucchiere casertano trionfa ai campionati italiani conquistando un doppio oro | FOTOUn nuovo titolo impreziosisce la carriera di Roberto Petruccelli, affermato hair stylist e titolare di un noto salone di bellezza a Piana di Monte...