Il Museo Bernareggi ha organizzato per la giornata di Pasquetta un evento chiamato

L’APPUNTAMENTO. La Pasquetta firmata dal Museo Bernareggi si muove lungo le «Vie del Sacro» con quattro proposte tra arte e storia. In Cattedrale alle 15 Giovanni Soldani interpreta il suo monologo «Punto e virgola». Il testo si ispira a un pensiero dello stesso Bernareggi – «Non tutto rinserrare, ma tutto aprire bisogna; non occultare, ma mettere in chiara luce; perché Dio ha voluto che nel mondo ci fossero le cose belle» – da cui nasce la sua opera di tutela e valorizzazione dell’arte e la creazione della collezione diocesana, cuore del nuovo Museo. Il Tempietto di Santa Croce, dalle 15,30 alle 18, si anima con Lux Vivens, concerto per... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Pasquetta con le Vie del Sacro: un percorso tra arte, storia e danza

Leggi anche: Torna «Pasquetta sulle Vie del Sacro» tra arte, musica e luoghi segreti

Leggi anche: Pasquetta in città, l’incanto dell’arte sulle Vie del Sacro

Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics

Temi più discussi: Pasquetta sulle Vie del Sacro tra arte e musica; Pasquetta in città, l’incanto dell’arte sulle Vie del Sacro; Musei, picnic e caccia alle uova Pasqua all’insegna del bel tempo; Aperture per il lunedì di Pasquetta.

A Pasquetta con le Vie del Sacro: un percorso tra arte, storia e danzaLa Pasquetta firmata dal Museo Bernareggi si muove lungo le «Vie del Sacro» con quattro proposte tra arte e storia. ecodibergamo.it

Torna «Pasquetta sulle Vie del Sacro» tra arte, musica e luoghi segretiT orna la quarta edizione di «Pasquetta sulle Vie del Sacro», la proposta della Fondazione Bernareggi che trasforma il lunedì di Pasqua in un cammino tra bellezza condivisa e patrimonio ecclesiastico. ecodibergamo.it

La Pasquetta firmata dal Museo Bernareggi si muove lungo le «Vie del Sacro» con quattro proposte tra arte e storia. x.com

La Pasquetta firmata dal Museo Bernareggi si muove lungo le «Vie del Sacro» con quattro proposte tra arte e storia. facebook