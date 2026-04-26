Vasco Rossi celebra la mostra del Carlino | il mito di Modena Park e la storica foto in giacca gialla

Vasco Rossi ha celebrato la mostra del Carlino dedicata a Modena Park e alla famosa foto in giacca gialla, pubblicando un messaggio sui social. La mostra, intitolata “Occhi sulla storia”, si svolge a Modena e presenta immagini e ricordi legati al concerto del 2017. La partecipazione del cantante ha attirato l’attenzione di molti appassionati e fan, interessati a rivivere quei momenti attraverso esposizioni e materiali fotografici.

Modena, 26 aprile 2026 – ‘Modena park alla mostra Occhi sulla storia’. Con un post e alcune stories sui social, Vasco Rossi rilancia l’esposizione a Palazzo dei Musei che celebra i 140 anni de ‘Il Resto del Carlino’, 140 anni di grandi fatti di cronaca ed eventi leggendari come appunto il concerto al parco Ferrari. Era il 2017 quando il rocker radunò a Modena oltre 250mila fan per una serata da record. La mostra - reduce dal successo a Bologna - è visitabile a Modena fino al 10 maggio. La foto di Modena park. La foto iconica di Modena park si trova proprio all’inizio del percorso immersivo che celebra anche gli 80 anni della redazione di Modena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi celebra la mostra del Carlino: il mito di Modena Park e la storica foto in giacca gialla Vasco Rossi - Sally (Live Modena Park 2017) Notizie correlate Vasco Rossi celebra Modena Park e guarda la 2027: “Una festa per 500mila fans”A distanza di anni, l'eco del leggendario record mondiale di Modena Park non smette di risuonare, ma lo sguardo del Komandante è già proiettato verso... Vasco Rossi e il post su Instagram ricordando Modena Park. Poi l'annuncioIl rocker di Zocca fa esultare i fan: "E' stato un evento unico e irripetibile, ma per i 50 anni di carriera voglio fare una festa diversa con oltre... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vasco Rossi celebra Modena Park e guarda la 2027: Una festa per 500mila fans; Vasco Rossi: Sono passati 81 anni dalla Liberazione, ma il suo significato resta vivo, necessario, attuale; Vasco Rossi e la maxi festa per 500mila fan: una città si candida; Vasco celebra i 22 anni di Buoni o cattivi. Vasco Rossi celebra la mostra del Carlino: il mito di Modena Park e la storica foto in giacca giallaCon un post sui social il Blasco rilancia l’esposizione ‘Occhi sulla storia’ a Palazzo dei Musei: un viaggio tra i grandi fatti di cronaca, il record dei 250mila al parco Ferrari e l’omaggio a Pavarot ... ilrestodelcarlino.it Vasco Rossi: «Sono passati 81 anni dalla Liberazione, ma il suo significato resta vivo, necessario, attuale»In un post condiviso sui social, il cantante celebra il 25 aprile raccontando la storia di suo padre, Medaglia d'Onore alla memoria, che rifiutò di combattere con i nazisti e fu internato in un campo ... rollingstone.it Vasco Rossi segue #Canzonissima, si è complimentato con Leo Gassmann e Irene Grandi. Da regolamento, il tesoretto Vasco Rossi vale 47% punti di share e porta #Canzonissima a 10 milioni di telespettatori x.com Per i suoi 50 anni di carriera, il progetto in grande di Vasco Rossi. Cosa desidera il Komandante - facebook.com facebook