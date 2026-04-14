Docenti sovrannumerari effetto del calo demografico o della nuova riforma degli istituti tenici?

Durante il question time del 9 aprile 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l'intervento di Patrizia Basili della Gilda degli Insegnanti, si è parlato della presenza di docenti sovrannumerari nelle scuole secondarie. La discussione si è concentrata sulle possibili cause di questa situazione, tra cui il calo demografico e le recenti modifiche alla normativa degli istituti tecnici.

Nel question time del 9 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Patrizia Basili, rappresentante della segreteria nazionale della Gilda degli Insegnanti, è stata affrontata una questione rilevante relativa al sistema dell’istruzione secondaria. Un focus particolare è stato dedicato alla riforma dei percorsi di istruzione tecnica prevista per l’anno scolastico 2026-2027, con attenzione alla revisione dell’assetto ordinamentale, alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei quadri orari e dei risultati di apprendimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Gli istituti tecnici per geometri reggono al calo demografico: raddoppiano i numeri per il "Calabrese-Levi"Iscrizioni stabili in città e provincia, con il Calabrese-Levi in forte crescita. Leggi anche: Riforma istituti tecnici, le perplessità dei docenti del Galilei Sani Sembra che USR Lombardia e diocesi lombarde abbiano **opinabilmente valutato l'inopportunità e la non utilità della presentazione**, da parte degli Idr di ruolo, della scheda per l'individuazione di eventuali **docenti sovrannumerari** con la seguente motiv - facebook.com facebook