A Chiari è stato avviato un corso gratuito di formazione IFTS nel settore moda, con una durata complessiva di 800 ore. Il percorso prevede un inserimento in apprendistato al termine delle lezioni, offrendo un'opportunità di lavoro immediata. Possono partecipare persone interessate a specializzarsi nel campo della moda, senza costi di iscrizione o tasse. La selezione si rivolge a candidati che soddisfano requisiti specifici, con l'obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

? Cosa scoprirai Chi può accedere gratuitamente a questo percorso di specializzazione?. Come funziona l'inserimento lavorativo dopo le 800 ore di corso?. Quali competenze tecniche specifiche imparerai durante l'apprendistato in azienda?. Dove devi inviare la domanda per candidarti entro i limiti?.? In Breve Corso di 800 ore con 320 ore teoriche e 480 ore in azienda.. Inizio attività didattiche previsto per il mese di settembre 2026.. Requisiti per candidati sotto i 24 anni residenti in Lombardia.. Certificazione finale di IV livello EQF per i diplomati selezionati..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda a Chiari: corso gratuito IFTS con assunzione in apprendistato

Notizie correlate

Cyber Security Expert: a Pisa un corso IFTS gratuito per entrare nel mondo della sicurezza informaticaUn’opportunità concreta per costruire una carriera in uno dei settori più richiesti del momento.

Pisa forma esperti cyber security: corso IFTS gratuito per contrastare frodi digitali e proteggere dati sensibili.Un’iniziativa concreta per contrastare la crescente minaccia di frodi digitali e proteggere dati sensibili: a Pisa è partito un corso di formazione...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Corso gratuito in Design e produzione moda: Modellistica e confezione, con assunzione.

Cinema e moda nel cuore di Roma per celebrare il nuovo corso di Chiara Boni La Petite RobeSin dalla sua fondazione nel 2007, Chiara Boni La Petite Robe ha sempre ideato abiti con un unico obiettivo: valorizzare le linee del corpo femminile in ogni occasione. Capi pensati per accompagnare ... vanityfair.it

Moda, arte e musica si incontrano a Verona con Immaginari di ModaUn dialogo tra linguaggi creativi diversi ha preso forma negli spazi della Habitat Ottantatre, dove si è svolto Immaginari di Moda, evento dedicato alla ... giornaleadige.it