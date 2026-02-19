Pisa forma esperti cyber security | corso IFTS gratuito per contrastare frodi digitali e proteggere dati sensibili

A Pisa, un corso gratuito di cybersecurity ha preso il via per formare nuovi esperti e contrastare le frodi digitali. Il progetto nasce dalla crescente diffusione di attacchi informatici che mettono a rischio dati sensibili di aziende e cittadini. Durante le lezioni, gli studenti imparano a riconoscere e bloccare le minacce online, con esercitazioni pratiche su sistemi reali. Il corso mira a rafforzare le competenze di chi vuole entrare nel settore e a fermare le attività criminali in rete. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine del mese.

Pisa Investe nella Cyber Security: Al Via un Corso Gratuito per Formare la Nuova Generazione di Esperti. Un'iniziativa concreta per contrastare la crescente minaccia di frodi digitali e proteggere dati sensibili: a Pisa è partito un corso di formazione IFTS gratuito che mira a creare specialisti in cyber security. L'obiettivo è colmare una lacuna cruciale nel panorama italiano, dove attacchi informatici sono sempre più frequenti e sofisticati, mettendo a rischio aziende e cittadini. Il percorso, promosso da Formatica Scarl in collaborazione con l'Università di Pisa, Noze – Innovation Agency e ITIS "G.