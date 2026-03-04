Hzero tornano al museo del modellismo ferroviario di Firenze i laboratori con storie creatività e mondi immaginari

A Firenze, il Museo del Treno in Miniatura riapre i laboratori dedicati al modellismo ferroviario. Gli appuntamenti, rivolti a bambini, famiglie, scuole e adulti, includono attività educative, corsi e momenti di creatività. Questi incontri si svolgono nel contesto del museo, che mette a disposizione spazi e strumenti per approfondire l’arte di riprodurre treni e paesaggi in scala 1:87.

Firenze si prepara a vivere un viaggio fuori scala, anzi in scala 1:87. Al HZERO – Museo del Treno in Miniatura, prende vita un nuovo ciclo di laboratori, attività educative e corsi di modellismo pensati per bambini, famiglie, scuole e adulti, all'insegna dell'immaginazione, della manualità e della scoperta. Cuore pulsante del museo è il più grande plastico ferroviario d'Italia: 280 mq di mondo in miniatura, oltre 70 treni in movimento simultaneo, quasi un chilometro di binari e centinaia di scenari curati nei minimi dettagli. Un'opera unica, nata da oltre quarant'anni di lavoro e dalla visione di Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano, che continua ancora oggi a stupire visitatori di ogni età.