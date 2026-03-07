Lisistrata l' amore ostinato di Lella Costa

Lella Costa ha portato in scena Lisistrata, interpretando il ruolo principale in uno spettacolo diretto da Serena Sinigaglia. La rappresentazione si è svolta al teatro Puccini di Firenze, dove l’attrice ha presentato la sua versione della commedia antica, senza l’allestimento imponente dei teatri classici. La performance è stata messa in scena davanti a un pubblico locale.

Al teatro Puccini di Firenze l’eroina di Aristofane torna con la regia di Serena Sinigaglia. Uno spettacolo che esalta l’amore, ancor prima della pace Non più accompagnata dalla grandiosa messinscena dei teatri antichi, Lella Costa è venuta a presentare la Lisistrata sua e della regista Serena Sinigaglia al fiorentino Puccini, dov’è di casa. Con lei sei attrici e attori, Giorgia Senesi, Irene Serini, Pilar Perez Aspa, Francesco Migliaccio, Marco Brinzi e Stefano Orlandi. Bravissime, bravissimi, nei registri che vanno dal comico al malinconico. Al cambio di casacche e ruoli, anche, dal momento che la commedia “non è femminista, ma attenta al femminile”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lisistrata, l'amore ostinato di Lella Costa Firenze, Lella Costa in scena con ‘Lisistrata’ di AristofaneFirenze, 2 marzo 2026 - Al Teatro Puccini si apre una settimana densa che vede protagonisti tre sguardi unici sulla scena contemporanea e la... Leggi anche: Lella Costa è “Lisistrata” al teatro Donizetti Altri aggiornamenti su Lella Costa. Lisistrata, l'amore ostinato di Lella CostaAl teatro Puccini di Firenze l’eroina di Aristofane torna con la regia di Serena Sinigaglia. Uno spettacolo che esalta l’amore, ancor prima della pace ... ilfoglio.it Lella Costa porta la Lisistrata di Aristofane al teatro delle Energie di GrottammareLisistrata di Aristofane con Lella Costa protagonista diretta dalla regia di Serena Sinigaglia sarà martedì 3 marzo al Teatro delle Energie di Grottammare, nuovo appuntamento di ‘Scene d’Artista’, ... ascolinotizie.it