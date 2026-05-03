Gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology hanno identificato una nuova geometria che potrebbe migliorare le prestazioni dei modelli di intelligenza artificiale. La ricerca si concentra sul modo in cui l’IA comprime migliaia di concetti in un numero limitato di parametri e sul problema che si verifica quando i vettori si sovrappongono, generando rumore nei modelli linguistici. La scoperta potrebbe influenzare lo sviluppo di future applicazioni nel settore.

? Cosa scoprirai Come fa l'IA a comprimere migliaia di concetti in pochi parametri?. Perché la sovrapposizione dei vettori genera rumore nei modelli linguistici?. Quanto può crescere un modello prima di incontrare il limite fisico?. Come influisce questa densità di informazioni sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale?.? In Breve Ricercatori Yizhou Liu, Ziming Liu e Jeff Gore presentano lo studio al NeurIPS 2025.. L'errore diminuisce con rapporto 1m raddoppiando la larghezza del modello.. Esponente di scala misurato pari a 0,91 confrontato con dato Chinchilla 0,88.. Test condotti su modelli open-source OPT, GPT-2, Qwen2.5 e Pythia.. I...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MIT: scoperta la geometria che potenzia l’intelligenza artificiale

Göbekli Tepe Proves Ancient Humans Were Far More Advanced! How History For Sleep

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