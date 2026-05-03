Mistero Milano | morto il critico Novelli riaffiorano i segreti del ’68

È morto il critico milanese, lasciando dietro di sé un passato ricco di segreti legati agli anni '68. La sua scomparsa riporta alla luce misteri e storie mai completamente svelate, coinvolgendo anche ex militanti e figure del passato. Un figlio tedesco si imbatte in documenti e testimonianze che potrebbero rivelare dettagli sconosciuti sulla vita del padre. La vicenda apre un fascino intorno a quei momenti di tumulto e cambiamento.

? Cosa scoprirai Chi nasconde i segreti del critico tra gli ex militanti?. Come può il figlio tedesco scoprire la verità sul padre?. Quali legami politici hanno spinto l'ex stalinista a diventare banchiere?. Perché il vice questore deve scavare tra i fantasmi del '68?.? In Breve Il vice questore Peppuccio Loporto guida le indagini sul caso.. Il figlio Pietro rientra da Stoccarda per indagare sul padre.. Fausto Rinaldi e Clotilde Brusa sono i personaggi chiave del passato.. Il romanzo di Franco Currò per Rizzoli conta 236 pagine.. Il critico cinematografico Alberto Novelli viene trovato morto nel suo appartamento di Milano, con un colpo di pistola alla tempia che apre un caso legato ai segreti del Movimento studentesco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero Milano: morto il critico Novelli, riaffiorano i segreti del ’68 Notizie correlate Mistero a Milano: il suicidio del critico scuote i segreti del ’68Un tragico evento nel cuore di Milano, tra i salotti di Porta Venezia, ha acceso i riflettori su un passato che molti credevano ormai sepolto. Afrika Bambaataa è morto a 68 anni: è stato il pioniere del rap americanoSi è spento all’età di 68 anni, a causa di un tumore alla prostata,Afrika Bambaataa, pioniere del rap americano, uno dei più grandi maestri per chi... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Elisa Giugno, il mistero della morte della ragazza trovata in un campo a Cecima; Morte Erika Ferini Strambi: a un anno dal ritrovamento è ancora un mistero; I Pinguini Tattici Nucleari chiedono scusa a Milano, Londra e Madrid: perché?; Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtra. L’animale come specchio, simbolo, mistero. Alla Manuel Zoia Gallery di Milano arriva “ZOOMORPHIC”, una grande collettiva che riunisce oltre venti artisti contemporanei. Tra pittura, scultura e installazione, il mondo animale prende forma in visioni reali, - facebook.com facebook