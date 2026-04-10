Un episodio tragico si è verificato nel centro di Milano, coinvolgendo un noto critico d'arte trovato senza vita nei pressi di Porta Venezia. La scoperta ha portato all'apertura di un'indagine per chiarire le circostanze e le motivazioni dietro il gesto. L'evento ha riacceso interrogativi su fatti e ambienti collegati agli anni ’60, facendo emergere questioni irrisolte legate a quel periodo storico.

Un tragico evento nel cuore di Milano, tra i salotti di Porta Venezia, ha acceso i riflettori su un passato che molti credevano ormai sepolto. Alberto Novelli, critico cinematografico un tempo influente ma ormai ai margini della vecchia cerchia di militanti legata al Sessantotto, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia. Accanto al corpo è stato rinvenuto un biglietto in cui l’uomo dichiarava che per tutti era meglio così. Questo gesto estremo scatena le indagini del vicecommissario Peppuccio Loporto, che si ritrova a scavare tra le macerie di una generazione che aveva sognato di stravolgere il potere, per poi finire divisa tra chi ha scelto l’adeguamento sociale e chi il ritiro nella nostalgia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero a Milano: il suicidio del critico scuote i segreti del ’68

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Un altro mistero del passato risolto grazie al DNA. Gli archeologi hanno identificato lo scheletro del duca Béla di Macso, ucciso 700 anni fa in uno degli omicidi più discussi dell’Europa medievale. Il duca Béla era membro delle dinastie Arpad e Rurik. Fu assas - facebook.com facebook

"Il Mistero del doppio no": perché il #Milan ha scartato #Paratici all'ultimo secondo #SerieA #SempreMilan x.com