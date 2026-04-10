Mistero a Milano | il suicidio del critico scuote i segreti del ’68

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio tragico si è verificato nel centro di Milano, coinvolgendo un noto critico d'arte trovato senza vita nei pressi di Porta Venezia. La scoperta ha portato all'apertura di un'indagine per chiarire le circostanze e le motivazioni dietro il gesto. L'evento ha riacceso interrogativi su fatti e ambienti collegati agli anni ’60, facendo emergere questioni irrisolte legate a quel periodo storico.

Un tragico evento nel cuore di Milano, tra i salotti di Porta Venezia, ha acceso i riflettori su un passato che molti credevano ormai sepolto. Alberto Novelli, critico cinematografico un tempo influente ma ormai ai margini della vecchia cerchia di militanti legata al Sessantotto, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia. Accanto al corpo è stato rinvenuto un biglietto in cui l’uomo dichiarava che per tutti era meglio così. Questo gesto estremo scatena le indagini del vicecommissario Peppuccio Loporto, che si ritrova a scavare tra le macerie di una generazione che aveva sognato di stravolgere il potere, per poi finire divisa tra chi ha scelto l’adeguamento sociale e chi il ritiro nella nostalgia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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