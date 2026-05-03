Mister Torrisi | Ho visto una buona Reggina le offese a Ballarino fanno male

Durante la partita contro il Sambiase, i tifosi della Reggina hanno protestato contro la dirigenza, esprimendo il loro disappunto per la mancata promozione diretta. Mister Torrisi ha commentato la prestazione della squadra, definendola “buona”, e ha espresso dispiacere per le offese rivolte a un membro dello staff. La squadra si prepara ora alla semifinale dei playoff di Serie D, dove affronterà l’Athletic Palermo.

Sarà l’Athletic Palermo l’avversaria della Reggina nella semifinale dei playoff di Serie D. La mancata promozione diretta ha lasciato l’amaro in bocca all’intero ambiente amaranto con la contestazione dei tifosi alla dirigenza nel corso della partita vinta in casa contro il Sambiase.“È stata la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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