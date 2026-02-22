Mister Torrisi | Ho visto una Reggina imborghesita occorre cambiare atteggiamento

Mister Torrisi ha commentato la sconfitta della Reggina contro la Vigor Lamezia, attribuendo il risultato a un atteggiamento troppo rinunciatario dei suoi giocatori. L’allenatore ha osservato che la squadra sembra aver perso fiducia e aggressività in campo. Con un tono deciso, ha sottolineato la necessità di cambiare mentalità per affrontare meglio le prossime partite. Torrisi ha anche evidenziato l’importanza di ripristinare entusiasmo e grinta tra i suoi calciatori.

Il tecnico è apparso particolarmente amareggiato dopo la sconfitta rimediata sul campo della Vigor Lamezia, che ha interrotto una lunga striscia di risultati positivi Mister Alfio Torrisi è apparso particolarmente amareggiato dopo la sconfitta della Reggina sul campo della Vigor Lamezia, che ha interrotto una lunga striscia di risultati positivi e, soprattutto, arrestato la lunga ricorsa degli amaranto al vertice della classifica. "La Vigor Lamezia ha conquistato meritatamente l'intera posta in palio. Dobbiamo avere contezza di quello che si è fatto, ma, soprattutto, di quello che si doveva fare per atteggiamento ed individualità.

Mister Torrisi: "La Reggina ha raggiunto un buon grado di maturità"La Reggina continua a mostrare crescita e solidità, ottenendo la sesta vittoria consecutiva contro il Castrumfavara.

Mister Torrisi: "La Reggina ha carattere e solidità, era importante non perdere"Il mister Torrisi mette in evidenza che la Reggina ha mostrato carattere e solidità, anche se alla fine non sono riusciti a portare a casa i tre punti.

Mister Torrisi: Il pubblico reggino meritava la vittoria per lo spettacolo offertoE' difficile stabilire se il pareggio nel derby contro il Messina sia per la Reggina più un punto guadagnato, visto che era in svantaggio fino a pochi minuti dal termine, o un'occasione persa

