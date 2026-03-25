La squadra di calcio della Reggina ha vinto in trasferta contro l’Igea Virtus, ottenendo tre punti che rafforzano la posizione in classifica. Il tecnico ha commentato il rendimento dei calciatori, affermando che meritano i complimenti per l’impegno dimostrato. La prossima partita, in programma domenica, vedrà la squadra affrontare la capolista del campionato, l’Athletic Club Palermo.

“Si sbagliava chi pensava che eravamo morti, adesso godiamoci questa vittoria e poi penseremo all’Athletic Palermo”, ha dichiarato il tecnico amaranto al termine del match contro l’Igea Virtus La Reggina ha sbancato il campo dell’Igea Virtus e, soprattutto, conquistato tre punti fondamentali per tornare a credere nella rincorsa al primato, che passerà obbligatoriamente dalla sfida di domenica prossima contro la capolista Athletic Club Palermo. “I ragazzi si meritano i complimenti. Hanno fornito una prova di carattere e portato a casa il successo – ha dichiarato il tecnico Alfio Torrisi al termine del match -. Era importante avere la possibilità di mettere gente fresca, questa prestazione è frutto delle scelte fatte contro l’Acireale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Mister Torrisi: "I calciatori della Reggina meritano i complimenti"

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