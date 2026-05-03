Minimalismo sì ma con la giusta dose di colore

In questa stagione, il bordeaux si affianca alle tonalità tradizionali come nero e marrone, diventando protagonista di molte collezioni. La scelta di questa sfumatura si inserisce in un trend che valorizza il minimalismo, ma con un tocco di colore che rompe la monotonia. La sua presenza si nota in diversi capi e accessori, offrendo un’alternativa raffinata e versatile alle tonalità più classiche.

T inte inaspettate. Dopo il nero e il marrone, stavolta tocca al bordeaux prendersi la scena, imponendosi come nuova sfumatura chiave della stagione. Sofisticato ma meno prevedibile, questo rosso scuro si rivela l’alternativa chic e originale ai grandi classici cromatici. Anche in fatto di stivaletti. Come abbinare le slingback bordeaux: 5 combinazioni di stile da provare X Leggi anche › Note di gusto. Come abbinare le slingback color vino nella Primavera Estate 2026 In pelle liscia o in camoscio, opachi oppure in vernice glossy, gli ankle boots estivi strizzano l’occhio alle avvolgenti sfumature del borgogna. E, proprio come un buon vino d’annata, sono irresistibili: basta abbinarli nel modo giusto.🔗 Leggi su Iodonna.it

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