Durante la Paris Fashion Week 2026-27, il trucco si caratterizza per un forte utilizzo di colori vivaci, con occhi e labbra che tornano a essere protagonisti di sfumature decise. Dopo anni di look minimal e neutri, il make-up metallico e il nero sugli occhi sono stati sostituiti da tonalità più audaci. È una tendenza che si afferma con decisione sui palcoscenici della moda.

Dopo il ritorno del make up metallico e del nero sugli occhi, dalla Paris Fashion Week 2026-27 arriva un altro input make up che non è possibile ignorare: è tempo di puntare di nuovo sul colore. Il nude look resiste, s'intende, sebbene sia il trucco più difficile da realizzare, ma insieme c'è voglia di altro, un ritrovato desiderio di sfumature e tecniche effetto deep impact abbinate a visi iper luminosi. Paris Fashion Week AI 2026-27: gioco di contrasti da Tom Ford. Tra i beauty look più d'impatto visti sulle passerelle parigine, spicca per sensualità ed eleganza quello di Tom Ford. Focus, le labbra, accese di rosso grazie al rossetto Runway Lip Stylo Matte, che grazie a una formula basata su pigmenti sfumati idrata le labbra a ogni applicazione.

Il colore domina le passerelle parigine, con occhi e labbra che tornano ad accendersi di sfumature decise dopo stagioni di minimalismo e nude look

