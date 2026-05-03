Minetti regolare l' adozione del bimbo

Da ilgiornale.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quanto riportato dalla stampa locale dell’Uruguay, si è delineata una nuova fase nella vicenda dell’adozione di un bambino. La ricostruzione indica che le autorità hanno dato il via libera finale all’adozione, dopo un procedimento lungo e articolato. La questione ha suscitato attenzione e dibattiti locali, senza che siano emersi dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni alla base della decisione.

L'ennesima e complessa ricostruzione, a partire dalla stampa locale dell'Uruguay, della vicenda dell'adozione, da cui emergerebbe il via libera finale da parte delle autorità. E il dettaglio, fornito dagli avvocati di Nicole Minetti, secondo i quali la legale che poi è stata trovata morta carbonizzata - la cui storia aveva acceso sospetti - aveva però dato parere positivo a che il bimbo fosse affidato all'ex igienista dentale e al compagno. Sono le nuove versioni del caso nato dopo la grazia concessa a Minetti. Riporta El Observador, che l'Inau, l'ente delle adozioni in Uruguay, ha deciso di affidare definitivamente il bambino alla coppia Minetti-Cipriani al termine di un lungo e travagliato iter.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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