Caso Minetti | pg Milano ' medici verranno sentiti regolare procedura adozione' **

A Milano, due medici indicati dalla difesa di Nicole Minetti, condannata nel procedimento relativo al caso Ruby, saranno ascoltati dai carabinieri incaricati dalla Procura generale di Milano di approfondire alcuni aspetti dell’indagine. La procedura segue le normali fasi di un supplemento di indagine e si concentra sulla verifica di elementi che potrebbero riguardare la posizione della ex consigliera regionale. La sentenza di condanna e la richiesta di grazia sono al centro di questa nuova fase investigativa.

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - I due medici indicati dalla difesa di Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e ora al centro di una polemica per la concessione della domanda di grazia, verranno sentiti dai carabinieri incaricati dalla Procura generale di Milano di fare un suplemento di indagine. Da quanto si apprende si tratterebbe di un medico di una struttura ospedaliera di Padova e del San Raffaele di Milano, i quali si sarebbero pronunciati (privatamente) sull'operabilità del minore adottato dall'ex consigliera regionale lombarda. Operazione poi avvenuta negli Stati Uniti. Solo ieri la difesa Minetti, gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, hanno presentato ulteriori memorie e documentazione sanitaria: oltre 100 pagine che sono finite sul tavolo della Procura generale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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