Il presidente dell’Istituto nazionale dell'infanzia ha dichiarato che l'organismo ha rispettato la legge riguardo alla questione dell’affido tra Minetti e Cipriani. La questione riguarda l’affidamento di un minore e ha coinvolto direttamente l’ente responsabile del caso. Nei giorni scorsi, si era parlato di questa vicenda senza che fossero rese pubbliche le decisioni prese dall’istituto. Un rappresentante ufficiale ha confermato che tutte le procedure sono state seguite secondo le normative vigenti.

In queste ore sta facendo scalpore la notizia dellagrazia data a Minettiper via di un minore, suo figlio, che è gravemente malato. MaIl Fatto Quotidianoha scavato a fondo in questa storia scoprendo come, in realtà, il bambino sia stato adottato in Uruguay e chepare fosse destinato ad un’altra famiglia che già aveva compiuto l’iter di pre- adozione. Oggi ilCorriere della Seraha intervistato il presidenteInau(Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, l’ente pubblico che si occupa della tutela, protezione e promozione dei diritti di bambini e adolescenti). Infatti mentre in Italia ci chiediamo se sia stato giusto dare la grazia o meno a Nicole Minetti, in Uruguay è scoppiato uno scandalo legato alle adozioni dei minori.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minetti, presidente uruguayano Inau: “Abbiamo rispettato la legge”

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