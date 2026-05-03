Venerdì sera, i passeggeri di un treno regionale partito da Rimini alle 21 hanno vissuto momenti di tensione. Durante il viaggio, una persona ha gridato di avere una pistola, provocando paura tra i presenti. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine, che sono intervenute per gestire la scena. La persona è stata successivamente denunciata dalle autorità.

È stato un viaggio molto concitato quello vissuto venerdì sera dai passeggeri del convoglio regionale partito dalla stazione di Rimini alle 21.30 e diretto a Bologna. Una destinazione a cui il treno non è giunto senza intoppi, dal momento che, sin dalla partenza dallo scalo rivierasco una passeggera avrebbe cominciato a dare segni di squilibrio e agitazione. Un comportamento che ha iniziato a degenerare quando la donna, una rumena residente a Pesaro ma partita da Rimini, avrebbe cominciato a discutere ardentemente con alcuni passeggeri. Non è chiaro cosa abbia fatto dare in escandescenze la donna che, stando ad alcune testimonianze di passeggeri, avrebbe cominciato a millantare di essere la fidanzata di un famoso rapper già noto per alcuni precedenti di polizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minaccia i passeggeri in treno: "Ho una pistola": denunciata

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